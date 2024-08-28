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Вертолет ВВС Боснии и Герцеговины потерпел крушение

Вертолет Вооруженных сил Боснии и Герцеговины с четырьмя членами экипажа упал в озеро в 40 км от Сараево. Об этом сообщает телеканал РТРС.

Вертолет ВВС Боснии и Герцеговины потерпел крушение
© globallookpress.com

Вертолет потерпел крушение около 11:00 (12:00 мск). Отмечается, что он упал в озеро Ябланица в ходе репетиции перед началом совместных учений с миссией ЕС по восстановлению мира в Боснии и Герцеговине. На момент крушения в вертолете находились четыре члена экипажа, один из которых получил ранения и был доставлен в медучреждение.

Расследование крушения вертолета ВВС БиГ продолжается.

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