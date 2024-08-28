Арестован экс-председатель крупнейшей нефтяной компании Китая

Бывший председатель правления Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Ван Илинь арестован по подозрению в получении взяток.

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Верховную народную прокуратуру.

"Ван Илинь, бывший председатель правления КННК, подозревается в получении взяток. Расследование было проведено Государственным надзорным комитетом и передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Несколько дней назад верховная прокуратура приняла решение арестовать Ван Илиня по подозрению в коррупции в соответствии с законом. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении.

В феврале 2024 года Ван Илинь попал под следствие по подозрению в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона. Расследование в отношении него проводили Центральная комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет.

Правительство КНР усилило борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.