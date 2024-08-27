Мавриканец Пурявирсингх Сундур на допросе признался, что никогда не имел сексуальных связей с убитой им Залией Шамигуловой. Как сообщают местные СМИ, по словам мужчины, они с девушкой вместе проводили время, ходили в рестораны, общались. Поводом же для убийства стала ревность.

«Полицейские спросили его, имел ли он сексуальные отношения с молодой женщиной перед ее смертью. „Мы никогда с ней не спали вместе“, — сказал он, чтобы объяснить свое негодование. Они ограничивались, опять же по его версии, вылазками в рестораны и встречами в изолированных местах, вдали от посторонних глаз», — сообщает Defimedia.

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Мужчина пояснил следователям, что причиной для убийства стала ревность. Якобы, он нашел в телефоне девушки подтверждение ее измены. К убийству он подготовился: взял веревку, нож и лопату. После увез девушку в лес в Ла-Мари, где зарезал. После он попытался спрятать тело, чтобы избежать ответственности. При первом допросе он отрицал свою причастность, но все предоставленные улики вынудили его сознаться.