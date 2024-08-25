В Буркина-Фасо из-за нападения боевиков погибли около 200 человек

До 200 человек погибли из-за нападения боевиков в Северо-Центральной области Буркина-Фасо. Об этом сообщает радиостанция RFI.

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Группировки террористов атаковали коммуну Барсалого 24 августа. Перед нападением военные чиновники приказали жителям рыть траншеи, чтобы замедлить движение нападавших. В результате атаки боевикам удалось захватить мобильный госпиталь военных и много оружия.

Среди погибших — военные и мирные жители, несколько военных пропали без вести. Известно как минимум о 140 пострадавших, доставленных в медучреждения.

21 августа Нигер, Мали и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.