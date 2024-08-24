Марокканца арестовали за изнасилование женщины в Петербурге

В Петербурге гражданина Марокко арестовали по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, гражданина Марокко Гасси Мохсина обвиняют в изнасиловании женщины 1999 года рождения, соединенном с угрозой физическим устранением, причинением тяжкого вреда здоровью или совершенном с особой жестокостью.

Пушкинский районный суд избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября текущего года. Процесс прошел в закрытом режиме.

До этого екатеринбуржца без определенного места жительства заподозрили в надругательстве над мужчиной. Инцидент произошел в помещении охраны одной из организаций города. По версии следствия, 45-летний подозреваемый нанес 66-летнему мужчине серьезные травмы.