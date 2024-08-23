Мужчину осудили на 18 лет за съемку военкомата

Суд признал виновным в совершении ряда преступлений, в том числе госизмены, гражданина России, передавшего проукраинской террористической организации съемку военкомата в Брянской области. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. ТАСС

По версии следствия, мужчина поддерживал связь с представителем проукраинского объединения, запрещенного в России. В рамках одного из заданий подсудимый снял военкомат в Брянской области, после чего отправил материал куратору. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Сыктывкара Никиту Игушева, который связался с украинским легионом «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России) и выполнял его поручения. Lenta.ru