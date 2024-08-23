Стали известны подробности по транспортировке тела убитой на Маврикии россиянки

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Консульский отдел посольства России на Маврикии совместно с местным похоронным бюро готовит необходимые документы для транспортировки тела погибшей на острове россиянки в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Там отметили, что консульский отдел посольства РФ на Маврикии «находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей россиянки».

«Совместно с местным похоронным бюро готовится необходимые документы для транспортировки тела в Россию», — говорится в тексте.

Напомним, что с информацией о пропаже на острове россиянки в посольство РФ на Маврикии обратилась 17 августа ее подруга Елена Гусева. В результате проведенных следственных мероприятий один из подозреваемых маврикийцев признался, что убил ее на бытовой почве. 21 августа полиция острова обнаружила тело погибшей в районе Ла-Мари, города Вакоа-Феникс.