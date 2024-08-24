Обнаружено тело дочери миллионера Линча

Водолазы обнаружили тело 18-летней дочери британского миллионера Майка Линча, которая погибла при крушении яхты Bayesian у берегов Сицилии.

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До этого девушка считалась последней ненайденной жертвой происшествия, пишет РЕН ТВ.

Таким образом, число жертв крушения Bayesian достигло семи человек, в числе которых и сам Майк Линч.

Среди других погибших при трагедии значатся председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди, юрист британской компании Clifford Chance Крис Морвилло и его супруга Неда, а также шеф-повар яхты Рекалдо Томас.

Ранее "СП" писала, что спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон лесного пожара в Домбае сотни туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.