СМИ выяснили личности погибших в результате оползня на Пхукете россиян

СМИ раскрыли личности семейной пары, погибшей в результате оползня на таиландском туристическом острове Пхукет. Ими оказались 38-летний Евгений Батурин и его возлюбленная, 36-летняя Екатерина Забавская.

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Изначально в СМИ сообщалось, что о местоположении пары ничего неизвестно.

Они родились и выросли во Владивостоке, но уже 13 лет жили на Пхукете. Батурин всегда увлекался мотоциклами и байками, а Забавская вместе с ним занималась бизнесом — они продавали азиатскую косметику, передает Telegram-канал SHOT.

Оползень, произошедший на таиландском туристическом острове Пхукет, разрушил виллу в районе Карон. В результате катаклизма семейная пара россиян пропала без вести, а также погибло пять человек, среди которых граждане Мьянмы и Таиланда. Причиной схождения оползня стали проливные дожди, которые ударили по региону в четверг, 22 августа, и продолжались вплоть до сегодняшнего дня.

В апреле на железную дорогу в Сочи также сошел оползень. Движение поездов из-за схода грунта было нарушено. Поезда шли в оба направления по второму пути.