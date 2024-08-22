Стали известны подробности убийства россиянки на Маврикии

Российская туристка познакомилась с изрезавшим и закопавшим ее на Маврикии местным жителем в Tinder. Подробности о ситуации стали известны Telegram-каналу Shot.

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Отмечается, что преподавательница из Челябинска Залия ходила на свидания с местным айтишником Пурявирсингхом Сундуром. Во время последнего мужчина набросился на девушку в приступе ревности и нанес ей несовместимые с жизнью ранения. После этого он раздел путешественницу и закопал ее в городе Вакоа-Феникс.

«Компьютерный инженер Пурявирсингх во время допроса заявил, что якобы узнал об измене своей новой девушки, — говорится в сообщении. — Он рассказал, что был сильно влюблен в 29-летнюю Залию и собирался на ней жениться».

Ранее сообщалось, что российская туристка бесследно исчезла на Маврикии после прогулки. Утром 17 августа она ушла гулять с местным другом и должна была вернуться спустя три часа. Однако девушка пропала без вести: ее телефон недоступен и перестал передавать геолокацию.

Спустя несколько дней пропавшую россиянку обнаружили без признаков жизни с множественными ножевыми ранениями.