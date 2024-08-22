Учительницу из Челябинска жестоко убили на Маврикии

Челябинский педагог Залия Шамигулова была жестоко убита на Маврикии. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

Пропавшую гражданку России нашли с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель.

Связь с 29-летней девушкой прекратилась 17 августа. Около 10:30 она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак. До этого россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым с Маврикия, который обещал свозить девушку в город Кюрпип.

Местного мужчину уже доставляли в отдел полиции. При этом он уверял, что высадил туристку в Кюрпипе и якобы больше с ней не общался. Накануне девушку нашли мертвой в ходе рейда в городе Вакоа-Феникс. Тело было закопано в районе Ля-Мари. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Шамигулова — уроженка Башкирии, последние годы она также удаленно работала карьерным консультантом. На Маврикий девушка прилетела с подругой в начале лета и планировала вернуться домой к учебному году, передает Telegram-канал.

Житель Украины Иван Кузьмин, который убил и расчленил россиянку в Перу, назвал мотив преступления. Убийство произошло 8 августа, 38-летний украинец и 44-летняя россиянка остановились в местном лечебном центре Dos Mundos.