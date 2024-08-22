ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

ОАЭ по требованию России экстрадировали обвиняемого в убийстве мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следователей, в мае 2023 года в дагестанском Хасавюрте подозреваемый несколько раз ударил ножом водителя автомобиля, после чего сбежал. Потерпевший скончался в больнице. Преступление произошло из-за конфликта, возникшего на почве долговых обязательств.

Дело расследуется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Жамалулаева заочно арестовали. В сентябре 2023 года его объявили в международный розыск. В мае 2024 года мужчину задержали в ОАЭ, после чего генпрокуратура подала запрос на экстрадицию. Отмечается, что обвиняемого доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола.

Ранее в Россию экстрадировали женщину из Киргизии, которая участвовала в похищении денег под предлогом замены сантехники. По данным следствия, с сентября 2019 года по январь 2020 года она представлялась москвичам сотрудником управляющей компании и уговаривала их отдать деньги на ремонт. В результате действий преступного сообщества, в котором состояла обвиняемая, пострадали 196 граждан, у которых было похищено более 14 миллионов рублей.