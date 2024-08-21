Россияне пропали в Армении, Турции и на Маврикии: ведется ли на них охота?

Замдиректора московской школы-интерната Наталья Сомова пропала без вести на отдыхе в Турции. Рано утром женщина ушла на прогулку в горы и не вернулась в отель. Ее поиски продолжаются уже несколько дней. За это время спасатели нашли лишь одну зацепку. В последнее время туристы из РФ также исчезли в Армении и на Маврикии при загадочных обстоятельствах. По разным версиям, их могли убить, похитить или взять в заложники. Подробности — в материале NEWS.ru.

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Улетела в Турцию, чтобы отметить день рождения

Замдиректора Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Наталья Сомова улетела на отдых в Турцию 11 августа. Она поселилась в отеле Marmaris Park Hotel в популярном турецком городе Мармарис, где планировала отметить 48-й день рождения. Россиянка регулярно переписывалась и созванивалась с родственниками, присылала им фотографии с курорта, пишет «Вечерняя Москва». Вечером 16 августа Сомова отправила членам семьи кадры с экскурсии на корабле.

В переписке со знакомыми туристка делилась своими планами на 17-е число. Сомова написала, что собирается пойти на прогулку по популярному туристическому маршруту, перейти через горный перевал и вернуться в отель на водном трамвайчике, пишет aif.ru.

Рано утром 17 августа камеры зафиксировали, как россиянка выходит из отеля в спортивном костюме и с рюкзаком на плече. Сомова отправилась на прогулку по Карийской пешеходной тропе, которая находится между городами Мармарис и Турунч. Больше ее никто не видел.

Родственники забили тревогу 19 августа, поскольку женщина три дня не выходила на связь. Кроме того, в этот день она должна была вылететь в Москву, но не приехала в аэропорт. Члены семьи Сомовой дозвонились до руководства отеля, в котором она жила. Сотрудники гостиницы зашли в ее номер, но в нем никого не было.

Выронила чек по дороге в лес

Накануне в Мармарисе начались масштабные поиски россиянки. Полицейские, спасатели и волонтеры стали прочесывать Карийскую пешеходную тропу, по которой шла Сомова. Поиски сильно осложняют скалистый ландшафт и множество тропинок, расходящихся в разные стороны. Протяженность пешеходного маршрута, на котором пропала россиянка, составляет 11 км.

Накануне вечером спасатели нашли чек из магазина Duty Free из московского аэропорта на имя пропавшей женщины. Он лежал на земле в лесном массиве недалеко от отеля. Спасатели также установили, что неподалеку от этого места в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Сомовой, сообщает Telegram-канал Baza.

Родственники пропавшей попросили полицию задействовать дрон для поисков с воздуха, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Близкие женщины вылетели в Турцию из Москвы. Племянница туристки рассказала, что к поисковой операции должны подключить собак-ищеек. Однако спасатели не гарантируют, что это поможет, поскольку с момента исчезновения Сомовой прошло уже много времени.

Россиянка могла сорваться со скалы

Сотрудники турецких спасательных служб не исключают, что пропавшая туристка сорвалась с отвесной скалы. По другой версии, Сомова свернула с тропы, заблудилась и получила серьезную травму. Спасатели обыскивают пещеры рядом с местом исчезновения россиянки, куда она могла заползти том случае, если упала и получила переломы.

Знакомая туристки Юлия считает, что она, скорее всего, не была одна. Собеседница рассказала порталу 72.ru, что Сомова была очень общительным человеком и всегда находила себе компанию для прогулок. Ходить куда-то одной ей было несвойственно.

Полиция рассматривает несколько версий исчезновения россиянки, в том числе похищение и убийство.

В Армении исчез велосипедист из Москвы

22-летний москвич Марк Ларин уехал в Ереван два года назад. Он снял комнату в квартире с друзьями, днем работал, а по вечерам катался на спортивном велосипеде в окрестностях.

20 августа Ларин отправился в компании друзей на велопрогулку от озера Севан до курортного поселка Анкаван. На обратном пути в районе Мармарикского водохранилища молодой человек исчез. Друзья остановились и начали звонить на его номер, однако, судя по отсутствию гудков, телефон был разряжен или выключен. Друзья россиянина утверждают, что дорога, по которой они ехали, полностью безопасна. Маршрут не был сложным, поэтому их друг не мог заблудиться.

«Марк опытный велосипедист, который катается не первый год, заплутать или свалиться с горы он точно не мог, потому что там одна дорога, при этом большая и ровная. Они с велотусовкой часто составляли маршруты загород и в горы, то есть этот маршрут не выделялся среди других сложностью или чем-то другим. Остается лишь гадать, что с ним произошло», — приводит Telegram-канал «Осторожно, новости» слова друзей велосипедиста.

Они добавили, что написали заявление в полицию. Сейчас Ларина ищут на протяжении всей дороги, по которой ехали туристы. Полицейские просмотрели запись с камер наблюдения, установленных в 10 минутах езды от начала маршрута, и установили, что в этот момент молодого человека уже не было в группе.

Педагог из Челябинска пропала на Маврикии

29-летняя преподавательница челябинского университета Залия Шамигулова прилетела на Маврикий с подругой в начале июня. Она планировала остаться в островном государстве в Юго-Восточной Африке до начала учебного года в сентябре и удаленно работать карьерным консультантом, пишет Telegram-канал SHOT.

Утром 17 августа девушка вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак. Она предупредила подругу, что прогуляется со знакомым, проживающим на острове. Шамигулова отметила, что местный житель обещал отвезти ее в город Кюрпип. Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка садится в машину к мужчине. Больше ее никто не видел.

Когда девушка перестала выходить на связь, ее подруга обратилась в посольство РФ и в местную полицию. Стражи порядка установили личность мужчины и допросили его. Согласно его показаниям, он объехал с девушкой остров на машине и высадил в Кюрпипе. Родственники Шамигуловой не верят в версию местного жителя. Они считают, что он держит девушку в заложниках, а полиция бездействует.