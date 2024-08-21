СМИ: россиянку могли похитить на Маврикии

29-летняя преподавательница челябинского университета Залия Шамигулова пропала на Маврикии. Как сообщает Telegram-канал Shot, родные исчезнувшей предполагают, что ее мог похитить местный житель.

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Связь с Шамигуловой пропала 17 августа. Утром она вышла из отеля недалеко от пляжа Флик-ан-Флак, и больше её никто не видел. Россиянка сказала подруге, что пошла прогуляться со своим знакомым из числа местных жителей — он обещал свозить ее в город Кюрпип. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, она села в машину мужчины, после чего ее никто не видел.

Соседка пропавшей обратилась в посольство РФ и местную полицию. Личность мужчины удалось установить: он заявил правоохранителям, что прокатил Шамигулову по острову и якобы высадил в Кюрпипе. Родные пытаются найти туристку своими силами и считают, что ее где-то насильно удерживают, а полицейские бездействуют.

Канал отмечает, что Шамигулова преподает в одном из университетов Челябинска, а также удаленно работает карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела вместе с подругой в июне и собиралась вернуться в Россию к сентябрю.