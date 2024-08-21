Подросток убил отца в тире в Подмосковье

Подросток случайно застрелил отца, когда они находились в тире в Реутове, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области. Уточняется, что мужчина зашел в небезопасную зону.

20 августа 2024 года подросток совместно с отцом находился в тире, расположенном в Реутове. В момент, когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием в руках, его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. В это время подросток произвел выстрел и случайно попал в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — добавили в ведомстве.

В следственном отделе Балашихи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Специалисты ведомства и криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

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