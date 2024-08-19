«Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

Предприниматель Майк Линч, которого называли «британским Биллом Гейтсом», пропал без вести в результате кораблекрушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, пишет The Sun.

Инцидент произошел утром в понедельник, 19 августа. Яхта пошла на дно у побережья Портичелло, недалеко от Палермо, после того, как попала в сильный шторм.

На борту судна находились 22 человека: экипаж и туристы из Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии. Береговая охрана и местные рыбаки спасли 15 человек, в том числе жену бизнесмена, Анджелу Бакарес.

Среди спасенных — мать с годовалым ребенком. Женщина рассказала, что на две секунды потеряла дочку в море, затем нашла ее, крепко прижала к себе «среди ярости волн» и доплыла до спасательного плота.

7 туристов пропали без вести. В поисках задействованы патрульные катера, вертолеты, водолазы, команда профессиональных дайвером. Спасателям удалось обнаружить тело одного из пропавших. Кроме того, они обнаружили потерпевшую катастрофу яхту — она находится на морском дне, на глубине 49 метров.

Стоимость аренды яхты составляла £166 тыс. (19,1 млн рублей) в неделю, цена — £14 млн (1 млрд 615 млн рублей).

Линч — один из основателей технологической компании Autonomy, которая была приобретена в 2011 году Hewlett-Packard за $11,7 млрд. Он также участвовал в создании компании Invoke Capital и компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace.

В 2006 году техномагнат был награжден Орденом Британской империи за вклад в развитие бизнеса.