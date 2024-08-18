Власти Тывы массово вывозят школьников из детских лагерей

Власти Тывы вывозят школьников из детских лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак» в связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, почти 500 школьников доставят на автобусах в Кызыл в ближайшие часы. Он добавил, что ребят из других районов временно разместят в городе в социальных учреждениях.

Координирует эвакуацию несовершеннолетних социальный блок, отметил глава республики.

В Тыве с 17 августа введен режим ЧС. Региональное правительство сообщает, что на землях лесного фонда республики зафиксирован 31 лесной пожар на общей площади 2849 га. При этом в Тандинском районе огонь подобрался к населенным пунктам на расстояние 5 км.