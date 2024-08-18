Хакамада прокомментировала инцидент с мошенниками

Экономист, журналист Ирина Хакамада прокомментировала информацию о том, что стала жертвой мошенников, пишет News.ru со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что аферисты обманом выманили у общественной деятельницы 400 тыс. рублей. Они обратились к ней от имени проживающей в Париже приятельницы и попросили помочь с деньгами.

«Мы еще сами до конца не разобрались. Возможно, эти деньги поступили по адресу, куда и надо было. Больше сейчас ничего комментировать не хотим», — отметила Хакамада.

Напомним, что последние годы политики, звезды, предприниматели, преподаватели вузов становились жертвой жуликов. Ущерб составлял от 10 тыс. рублей до 200 млн рублей.

Так, пожилой предприниматель из Краснодара продал машину и отдал мошенникам свыше 88 млн рублей.

В Москве пенсионерка свыше 30 раз совершила переводы через банкоматы на счета мошенников. В общей сложности она лишилась 13 млн рублей.

Аферисты обманули Ирину Хакамаду

В топ-5 крупнейших афер последних лет, по мнению специалистов, попала история с известной певицей Ларисой Долиной — мошенники смогли выманить у нее 200 млн рублей.