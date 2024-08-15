Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в российском регионе

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области. Об этом пишет Минобороны России.

По информации ведомства, экипаж самолета успел катапультироваться, после чего Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет. Жизни летчиков ничего не угрожает.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Другие подробности авиакатастрофы в Минобороны не раскрыли.

Ранее в Волгоградской области потерпел крушение истребитель Су-34. Как сообщили в Минобороны России, самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета.