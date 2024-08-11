Арестован мэр российского города

В Республике Коми арестован глава городского округа Инта Владимир Киселев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление СК РФ по Республике Коми.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК МВД по Республике Коми.

«По данным следствия, в 2022 году обвиняемый поручил начальнику управления ЖКХ подготовить аукционную документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги. Причем это было сделано «таким образом, чтобы аукционы выиграла определенная организация».

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Всего было заключено 18 муниципальных контрактов на общую сумму более 75,5 миллионов рублей.

«В качестве аванса за выполнение работ организации перечислено более 31 млн. рублей, но она работы не выполнила и в одностороннем порядке отказалась от исполнения 18 контрактов. При этом, денежные средства возвращены не были», — сказано в сообщении СК РФ.

Фигуранта арестовали в Сыктывкаре, ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ. Суд заключил главу города под стражу.