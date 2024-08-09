На Кубани произошел лесной пожар

Лесной пожар возник в пятницу в районе Горячего Ключа Краснодарского края, пожар локализован на площади 8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

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"Системой "Лесохранитель" зафиксировано задымление в районе н. п. Горячий Ключ со стороны леса. Возгорание квалифицировано как лесной пожар в Горячеключевском лесничестве Ключевского участкового лесничества на примерной площади 0,5 га. В 15:15 мск работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности на тушении лесного пожара задействовано девять человек и четыре единицы техники.