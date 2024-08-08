Вертолет упал на военной базе в США, один человек погиб

На военной базе Форт-Новосел в штате Алабама, США, упал вертолет - пилот-инструктор погиб, его курсант пострадал. Об этом сообщает RT со ссылкой на местный телеканал WTVY.

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Сообщается, что погибшему было 46 лет. Пилота-курсанта госпитализировали. Проводится расследование обстоятельств несчастного случая. Предварительно, крушение самолета произошло из-за «неисправности», сообщили в Центре передового опыта авиации армии США и Управлении по связям с общественностью Форт-Новосел.

Место крушения, по информации издания, находится недалеко от озера Толокко.