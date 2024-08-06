В МЧС России сообщили о пожаре на рынке в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Как отмечается, его сейчас ликвидируют спасатели.

Подчеркивается, что информация о пожаре на улице Кондратьева в городе Туапсе поступила в 13:34 мск. Отмечается, что первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 2 минуты. На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники.

«По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек», - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России заявили ТАСС, что пожар, охвативший торговые павильоны на рынке в Туапсе, локализован.

Ранее сообщалось, что в Засвияжском районе Ульяновска произошел пожар в многоэтажке. Очевидцы пожара предположили, что причиной могла стать детонация газового баллона.

До этого пожар на складе стройматериалов произошел в Чебоксарах. По прибытии первых подразделений пожарной охраны горело металлическое здание ангарного типа.