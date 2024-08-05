В Киеве прозвучал мощный взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По данным агентства, спустя 10 минут в городе прозвучал еще один сильный хлопок. Кроме того, взрывы прогремели в Конотопе Сумской области.

Информации о том, какие конкретно объекты были поражены, о характере повреждений и количестве пострадавших пока нет. Местные власти ситуацию не прокомментировали.

Журналисты пояснили, что в 22.17 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области.

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Затем сигналы оповещения прозвучали в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской областях.