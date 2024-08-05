Люди погибли при взрыве на оборонном заводе в Башкирии

На заводе «Авангард» в Стерлитамаке прогремел взрыв, унесший жизни троих человек, сообщает СК по региону. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее гибель двух и более людей.

Предварительным следствием установлено, что 5 августа 2024 года на территории одного из предприятий города Стерлитамака при проведении работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси, в результате трое работников получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении СК.



Специалисты осматривают место происшествия, после чего будут назначены судебные экспертизы, которые позволят установить точные причины ЧП. Людям, отвечающим за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, дадут правовую оценку.

Ранее два подъезда многоквартирного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились из-за взрыва бытового газа. Спасателям при разборе завалов удалось спасти несколько человек. Момент трагедии попал на видео.

Начальник управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев уточнил, что в общей сложности пострадавшими признаны 26 человек. В эту цифру входят жертвы происшествия и те, кто получил травмы. Установлено, что трагедия унесла жизни 10 россиян, в том числе несовершеннолетних.