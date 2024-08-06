Арестованный сенатор Савельев подал жалобу

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев подал апелляционную жалобу на судебное решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Защита арестованного обжаловала постановление Басманного суда Москвы, который 2 августа отправил сенатора в СИЗО. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Законность решения об аресте проверит Мосгорсуд.

Савельева задержали 2 августа в Совете Федерации. Его обвинили в том, что он нанял в качестве киллера бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний России. За 100 тысяч долларов тот должен был расправиться с бизнес-партнером сенатора Сергеем Ионовым, который якобы растратил деньги их компании.

Оперативники инсценировали расправу над Ионовым, а затем подделали карту вызова скорой помощи и протокол осмотра тела. Получив эту информацию, Савельев передал киллеру гонорар. Свою вину он не признал.