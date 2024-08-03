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Подростки осквернили могилы в Великом Новгороде

В Великом Новгороде прокуратура начала проверку после сообщений в интернете об осквернении подростками могил на Западном кладбище города.

Подростки осквернили могилы в Великом Новгороде
© РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«2 августа 2024 года несколько подростков <…> вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища», — говорится в публикации.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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