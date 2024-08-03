В Казахстане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмические станции Казахстана зафиксировали землетрясение в Восточно-Казахстанской области. Об этом пишет МЧС страны в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 859 км на северо-восток от Алматы. "Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда — 5,8", — указано в записи. Жители Усть-Каменогорска могли ощущать землетрясение силой 2-3 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. 30 июля Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,9 в американском штате Калифорния. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северо-востоку от города Барстоу с населением в 23 тыс. человек. 24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

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