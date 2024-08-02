Белый медведь напал на немецкого ученого в Гренландии

В Гренландии белый медведь напал на немецкого ученого. Он получил серьезные травмы.

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В Гренландии белый медведь набросился на исследователя из Германии. Сообщается, что в пятницу группа исследователей шла в районе военного поста Местерс-Виг в национальном парке, когда на них напал хищник.

Немецкий ученый получил серьезные травмы. Из военного поста его отправили самолетом в Исландию. В настоящий момент исследователь находится в стабильном состоянии. Как передает Lenta.ru, агрессивного медведя уничтожили на месте.