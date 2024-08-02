Москвичу запретили держать в квартире 30 кошек

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете содержать в квартире домашних животных жителю столицы, у которого живет около 30 кошек, и обязал его привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным суда, с соответствующим иском к Романенко А. Н. обратился Бутырский межрайонный прокурор в интересах жителей многоквартирного дома, указав, что "ответчик содержит в своей квартире около 30 кошек, к питомцам относится безответственно, содержит их в антисанитарных условиях, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования имеется зловонный запах".