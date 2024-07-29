Мать убила двухлетнюю дочь из-за проблем с деньгами

В Краснодаре женщина расправилась с двухлетней дочерью из-за проблем с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По данным Telegram-канала, женщина рассказала, что финансовые проблемы начались после расставания с мужем. Он жил за границей, а она жила по съемным квартирам. Она отметила, что развод официально не был оформлен, однако, мужчина никак не помогал. Поэтому она решила расправиться с ребенком. Женщина удушила дочь, а затем утопила в ванной. После этого она написала записку, но наложить на себя руки она не смогла. Вместо этого она отправила фото не выжившей дочери.

По словам мужчины, он каждый месяц переводил фигурантке по 40-50 тысяч рублей и просил отдать ему дочь. Он рассказал, что в детстве фигурантка потеряла всех близких и поэтому стала неуравновешенной. Она обращалась к психиатру, но безрезультатно.

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Суд приговорил фигурантку к 10 годам колонии общего режима. По результатам проведенной экспертизы, женщина признана вменяемой.

Ранее сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал 64-летнего жителя, обвиненного в расправе над 31-летней дочерью.