Под угрозой наводнения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области оказались почти 190 жителей четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, передает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за обильных осадков произошел смыв плотины длиной в 100 метров, общая ее длина — 500 метров. Под угрозой затопления находились поселок Киалим, села Мухаметово, Байдашево и Карасево, которые находятся по ходу движения воды.

На данный момент один из них уже подтоплен, в еще в трех эвакуация проводится превентивно. Из-за размыва насыпного участка дамбы уже эвакуированы порядка 35 человек. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения. В Карабашском городском округе введен режим ЧС.

Режим ЧС объявлен в Челябинской области из-за прорыва дамбы

Также сообщается, что паводковыми водами затопило участок дороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й километр.

Напомним, что Киалимское водохранилище находится примерно в восьми километров к юго-западу от Карабаша и является источником питьевой воды для города.