Главу правления ЦК «РДК» Горбаченко отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест главу правления компании ЦК «РДК» Сергея Горбаченко до сентября по делу о растрате.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Горбаченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 сентября 2024 года», — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Освальдо.



Горбаченко вменяется ч. 4 ст. 160 УК России (растрата в особо крупном размере).

Ранее суд арестовал экс-главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина за растрату.

Экс-главе Шатуры предъявлено обвинение в растрате свыше 200 млн рублей.