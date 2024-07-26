Рабочий погиб на шахте в Кузбассе

В Кузбассе на шахте погиб рабочий, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля. Уточняется, что несчастный случай произошел на шахте «Полосухинской» в Новокузнецке.

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По данным издания, инцидент произошел во время эксплуатации бурового станка в вентиляционном штреке № 29-1ю пласта 29а участка «Антоновский-3». На данный момент работы временно приостановили.

Ранее в Москве рабочий застрял в емкости из-под солярки. Отмечается, что мужчине стало плохо, когда он пытался очистить емкость от остатков топлива. Инцидент произошел 25 июля около 9 утра на Старобитцевской улице в Северном Бутово. Рабочий хотел почистить емкость, объем которой был 10 т. Однако он почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно выбраться наружу.

До этого в Волгограде при обрушении несущих конструкций наносной станции КНС-4 в Красноармейском районе пострадали три человека. Известно, что ЧП произошло из-за взрыва газа, в момент происшествия на объекте работали восемь человек.

Двое других рабочих пострадали в Красноярске. Они упали в шахту лифта на строительной площадке будущей поликлиники на улице Судостроительной. Мужчин 2002 и 2005 годов рождения доставили в больницу с травмами головы и тела.