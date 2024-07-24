Надзирательница была на шухере: женщина родила после изнасилования в СИЗО

В Казахстане адвокат Айжан Умарова рассказала о насилии, которое местные женщины переживают в колониях. NEWS.ru описывает историю одной из клиенток правозащитницы — Наргизы Амраевой. В СИЗО над ней надругался мужчина, от которого она родила ребенка.

Надзиратели укрывали факт насилия

Факт изнасилования был зафиксирован в женской колонии № 10 поселка Жаугашты Алма-Атинской области. В 2022 году Наргиза Амраева подвергалась неоднократному изнасилованию сотрудниками колонии и одним из заключенных, передает Liter.kz.

«Когда Наргиз пожаловалась администрации учреждения, один из сотрудников по имени Б. ее изнасиловал, а другие сотрудники, среди которых были начальник и сотрудница-женщина укрывали факт насилия. Все обращения Амраевой Наргиз не направлялись в правоохранительные органы», — рассказала Айжан Умарова в интервью Azattyq Rýhy.



Прекратили дело

Линию защиты насильников заняли и в прокуратуре. Спецпрокурор Сарсенов, по словам Умаровой, вел дело необъективно, поверхностно, совершая незаконные действия в отношении потерпевшей. В итоге уголовное дело было прекращено, а виновные не были привлечены к ответственности.

«Сарсенов Г. фактически отказался выдавать, вручать мне и потерпевшей постановление о прекращении уголовного дела, полагая, что женщина отбывает срок в тюрьме (в учреждении в поселке Жаугашты), не сможет получить постановление, материалы прекращенного дела, а адвокат ничего не будет делать, так как она не платит, средств на адвоката не имеет. О том, как оказывали и оказывают давление на Наргиз сотрудники учреждения № 10, можно долго писать», — отметила адвокат.



Только потом адвокат занялась апелляцией. Умарова со своей подзащитной подали жалобу в отношении прокурора в следственный суд города Конаев. В итоге дело возбудили, а насильника посадили.

«Сотрудник КНБ совершал насильственные действия сексуального характера в отношении меня. Никто мне сначала не поверил, но благодаря экспертизе мне удалось доказать его виновность, и сейчас он отбывает наказание в тюрьме», — рассказала Наргиз.



Ребенок от насильника

После изнасилования Наргиз узнала о беременности. Она отказалась от аборта и выносила ребенка. После обвинительного приговора для насильника арестантку перевели в другое пенитенциарное учреждение. Осужденная не пожалела — в Алма-Ате, куда ее перевели, условия гораздо лучше.

«Инициировали мою отправку подальше, потому что я всегда открыто говорила о проблемах в колонии», — рассказала Наргиз.



В интервью проекту ORDA другая экс-заключенная Беркходжаева рассказала, что, когда в колонию в поселке Жаугашты приезжают гости или журналисты, всех арестанток заставляют молчать.

«Когда кто-то приезжает, в рубке объявляют: „Осужденная первого отряда Горохова, пройдите в дежурную часть“. Это кодовая фраза, которая означает, что в учреждение приехала комиссия. Так всем отрядам дают понять, что в колонии гости, нужно сохранять спокойствие и надеть маску, что все хорошо», — рассказала Беркходжаева.



В туалет на территории здания разрешалось ходить только пожилым женщинам. Всех остальных администрация обязует пользоваться уличным сортиром.