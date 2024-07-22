Следственный комитет (СК) выступает за продление ареста блогера Елены Блиновской. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет о деле о неуплате налогов и легализации приобретенного преступным путем имущества. Пролонгацию срока содержания Блиновской под стражей рассмотрят в Мосгорсуде в среду, 24 июля. Весной 2024 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда продлить арест блогеру до 26 июля.

Более года назад Елена Блиновская, которая получила известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновского объявили в розыск. По словам источника канала, в отношении Алексея Блиновского возбудили уголовное дело по ч.2 п. б статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере».