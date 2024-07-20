Московский суд арестовал Эдварда Била

Мещанский районный суд Москвы признал виновным блогера Эдварда Била по административному делу о мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он проведет под арестом 13 суток.

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Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток, — сказано в публикации.



Блогер оказался в центре внимания полиции после того, как он и его друг сняли видео в Одинцово, на котором изображали патрульную самокатную службу. Бил был одет в одежду, похожую на форму сотрудника полиции, однако без опознавательных знаков.

Эдвард Бил не первый раз оказывается за решеткой. В ноябре 2022 года он вышел из тюрьмы, по его вине в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, которая находилась в одной из машин. Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.

Ранее стало известно, что полиция проверит блогера Асхаба Тамаева за езду на автомобиле без прав. Водительского удостоверения его лишили из-за того, что он не поставил на учет свой Rolls Royce Cullinan в течение 10 дней после покупки. Спустя трое суток после этого он выложил в Сеть видеоролик езды на машине в Грозном.