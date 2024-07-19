ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках

ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, который готовил участник запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По данным ведомства, уроженец одной из стран Центральной Азии присягнул на верность террористической организации. По информации РИА Новости, речь идет об «Исламском государстве»* (ИГ*, организация признана в России террористической и запрещена). Мужчина собирался напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства, а после уехать в Сирию.

Террорист провел разведку автовокзала Ессентуков, оценил время, когда людей на нем больше всего, и подобрал место закладки бомбы. После он приобрел составные части взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления. Их он поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже.

Подозреваемого удалось своевременно выявить и задержать. Из подготовленного схрона изъяты компоненты взрывного устройства, а по месту жительства обнаружены пропагандистские террористические материалы. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

* организация признана в России террористической и запрещена