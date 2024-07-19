ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, который готовил участник запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, уроженец одной из стран Центральной Азии присягнул на верность террористической организации. По информации РИА Новости, речь идет об «Исламском государстве»* (ИГ*, организация признана в России террористической и запрещена). Мужчина собирался напасть на объект транспортной инфраструктуры с использованием самодельного взрывного устройства, а после уехать в Сирию.
Террорист провел разведку автовокзала Ессентуков, оценил время, когда людей на нем больше всего, и подобрал место закладки бомбы. После он приобрел составные части взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления. Их он поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже.
Подозреваемого удалось своевременно выявить и задержать. Из подготовленного схрона изъяты компоненты взрывного устройства, а по месту жительства обнаружены пропагандистские террористические материалы. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
* организация признана в России террористической и запрещена