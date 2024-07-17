Лифт с рабочими упал в Петербурге

Двое работников организации по производству мебели получили травмы при падении грузового лифта с высоты около пяти метров в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Инцидент произошел в среду, 17 июля, в доме на проспекте Энгельса.

В СК пояснили, что пострадавшие рабочие были госпитализированы в городскую клинику. Врачи диагностировали у них множественные травмы.

Следователи проводят проверку по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее сообщалось, что при падении лифта с высоты 15 метров в здании поликлиники в центре Москвы погиб рабочий.