В Белгородской области с рельсов сошел поезд

В Старом Осколе произошла авария с участием электровоза. Об этом сообщает Telegram-канал "Oskol Stelit".

Инцидент произошел в районе Лебединского горно-обогатительного комбината. На кадрах с места заметно, что поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок. Некоторые его части повреждены.

"Произошло столкновение двух тяговых агрегатов лоб в лоб на 85 км/ч", – поделились авторы публикации.



На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получил состав. Информация о пострадавших и причинах произошедшего также отсутствует.

До этого в Воронежской области, на станции Лиски поезд сошел с рельсов. Во время аварии никто не пострадал, на место отправили восстановительный поезд. И ремонтные бригады РЖД.

ЧП на станции стало причиной задержки 15 пассажирских поездов, среди них – Феодосия – Москва, Мурманск – Адлер, Евпатория – Санкт-Петербург и другие.