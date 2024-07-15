Более 20 детей попали в больницу из лагеря в Евпатории

В Евпатории 26 детей были госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Каламитский бриз». Об этом сообщается на сайте крымского управления Роспотребнадзора.

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В воскресенье, 14 июля, в Следственном комитете (СК) РФ сообщили о проверке из-за новостей о детях, заболевших в лагере в Евпатории. Предварительной причиной заболевания назвали ротавирус.

В Роспотребнадзоре рассказали, что начали эпидемиологическое расследование из-за случаев острой кишечной инфекции в лагере. В ведомстве подчеркнули, что 13 заболевших удалось выявить благодаря медицинскому наблюдению за контактами. По состоянию на понедельник, 15 июля, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре заявили, что дети столкнулись с норовирусной инфекцией. Санитарные врачи установили причины возникновения очага инфекции и выявили нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима и дезинфекции.