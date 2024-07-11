Фигурант дела генерала Попова признал вину

Бизнесмен Сергей Моисеев, который является вторым фигурантом уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признал вину. Об этом ТАСС рассказал собеседник в силовых структурах.

По его словам, предприниматель активно работает со следствием. Мужчина также погасил часть вмененного ему ущерба, добавил источник агентства. В 235-м гарнизонном военном суде заявили, что следователи запросили для Моисеева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что следователи вновь обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения Попову, обвиняемому в мошенничестве.