В Москве мигранты до смерти избили участника СВО

В Москве задержали четырех приезжих из Киргизии по подозрению в убийстве участника военной спецоперации, пишет «Регнум» со ссылкой на источники. По версии следствия, они напали на двух военнослужащих, которые встретились во время увольнительной. Мигранты избили мужчин, а затем крикнули одному из них: «Забирай своего бойца». Однако когда солдат подошел к сослуживцу, он оказался мертв.

Около часа ночи 29 июня у станции метро «Тушинская» четверо мигрантов Абдрасул У. С., Абдрасул У. М., Баралиев Д. Э., Аширбек У. О. избили участника СВО Николая С. Товарищ Николая Максим попытался заступиться за друга, но мигранты завалили обоих мужчин на землю и избивали по голове и лицу, — сказано в материалах дела.



В первый раз Максим и Николай отправились на Украину из колонии в составе ЧВК «Вагнер», а за неделю до драки подписали новые контракты с подразделением «Ахмат». Они встретились рядом с «Тушинской», чтобы отметить встречу. Максим отошел в магазин за алкоголем, а когда вернулся, то обнаружил, что его товарища избивают толпой. Он попытался заступиться, но его тоже завалили на землю. Николай умер до приезда скорой, Максима госпитализировали.

Полиция задержала трех подозреваемых. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил обязать мигрантов поддерживать специальные военные операции ВС РФ. Он отметил, что в противном случае их надо высылать из страны.