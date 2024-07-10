Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве

В Москве двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа.

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На севере Москвы на улице Новопесчаной вечером 9 июля двухлетний мальчик, оставшись без присмотра, выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщает ГСУ СК России по Москве.