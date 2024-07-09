Пожар произошел в общежитии МГУ

Людей эвакуируют из общежития МГУ на проспекте Вернадского в Москве из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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По словам собеседника агентства, возгорание произошло на 9-м этаже 24-этажного дома студента МГУ. Из окна идет черный дым, проводится эвакуация.

Позднее агентство со ссылкой на источник добавило, что возгорание удалось ликвидировать. Оно произошло в одной из комнат общежития. Причина пожара и его площадь не уточняются. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, что накануне тело 20-летнего студента третьего курса МГУ нашли под окнами общежития на Воробьевых горах. По данным Telegram-канала Mash, происшествие случилось 2 июля. В публикации утверждалось, что незадолго до этого он провалил сессию, в последнее время плохо спал и постоянно нервничал.