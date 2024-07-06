На Китай обрушился мощный торнадо

Один человек погиб, еще 79 пострадали в результате торнадо, который обрушился на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая.

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Как сообщило агентство Xinhua, торнадо поднимал в воздух автомобили, деревья и крыши домов. Многие частные дома и постройки также получили повреждения в результате непогоды.

Пострадавшие, получившие ранения различной степени тяжести, были госпитализированы в медучреждения.

Ранее "Свободная Пресса" писала, что минимум два человека погибли и еще пять пропали без вести в результате наводнений, вызванных циклоном «Берил» на севере Венесуэлы.

Теперь циклон держит курс на Ямайку.