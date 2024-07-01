Сильный ураган обрушился на Петербург

Мощнейший ураган накрыл Санкт-Петербург в понедельник, 1 июля. Аномальная жара сменилась проливным дождем, пишет «Фонтанка».

По данным портала, в аэропорту Пулково ввели режим «гроза на аэродроме», и приостановили взлет самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. Три лайнера были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Журналисты отметили, что региональное МЧС предупреждало петербуржцев о грядущей непогоде, но ветер очень быстро достиг скорости до 27 м/с и застал многих горожан врасплох. По их словам, столь же внезапно на северную столицу обрушилась гроза.

Шквалистый ветер сорвал фрагменты кровли с нескольких домов, повредил деревья практически во всех районах Петербурга. В частности, на Октябрьском бульваре.

Очевидцы рассказали, что на Западном скоростном диаметре скорость ветра достигала 31 м/с; на табло для водителей появилось сообщение о необходимости снизить скорость до 60 км/час ради «обеспечения безопасности». Они добавили, что ветер во время съемки буквально вырывал гаджеты из рук.

Мощный ветер спровоцировал в городе песчаные бури. На кадрах, опубликованных в интернете, во дворе одной из многоэтажек песок закручивается и поднимается вверх.

Рядом со станцией метро «Проспект Большевиков» во время урагана рухнул строительный кран. Внутри самой станции сотрудники по техническим причинам отключили эскалаторы.

Сильные ливни с ветром могут стихнуть до 20 часов вечера, уточнили синоптики, но осадки в той или иной форме затянутся до ночи.

О количестве пострадавших и сумме нанесенного городу ущерба пока не сообщается.