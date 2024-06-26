Главарь Таганской ОПГ умер в СИЗО

Главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович скончался в СИЗО, не дожив до суда. Об этом в среду, 26 июня, сообщает «112».

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По информации Telegram-канала, Рабинович (Гриша Таганский), скончался от сердечного приступа в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина».

Процесс Таганской бригады идет уже длительное время. Участник преступной группировки обвиняют в причастности к убийству знаменитого авторитета Деда Хасана и ряде других преступлений, среди которых — ограбления, похищения, вымогательства и многое другое.

В середине месяца Коптевский районный суд вынес приговор участнику «коптевской» банды Сергею Замараеву, который совершил несколько убийств в столице в конце 1990-х годов. Замараева признали виновным в убийствах из корыстных побуждений по предварительному сговору. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В конце мая Генпрокуратура запросила пожизненный срок для главаря раменской ОПГ Олега Медведева, известного в преступных кругах как Шишкан. Чем известен один из главных авторитетов Московской области — в материале «Вечерней Москвы».