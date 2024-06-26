Огурец стал причиной смерти 21-летней жительницы Башкирии

В Мелеузе 18 июня умерла 21-летняя девушка, подавившись огурцом. Как сообщает КП-Уфа, кусочек овоща попал в ее дыхательные пути и спровоцировал удушье.

Врачи прибыли через несколько минут, но констатировали смерть студентки. По словам родных девушки, медики могли ее спасти, если бы оказали должную помощь. Они обратились в Минздрав республики с требованием провести проверку.

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В пресс-службе министерства сообщили, что бригада медиков прибыла через 6 минут после вызова. Во время осмотра врачом пульсация на сонных артериях отсутствовала, зрачки не реагировали на свет и отсутствовал корнеальный рефлекс. Через минуту после прибытия специалисты констатировали биологическую смерть девушки.