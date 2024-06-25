Российский актер и певец погиб в зоне СВО

Артист театра, известный певец Михаил Павлович Пекцоркин погиб в зоне специальной военной операции, пишет пресс-служба Горномарийского драматического театра на странице «ВКонтакте».

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Прощание и гражданская панихида с 56-летним актером пройдут в 11.00 в четверг, 27 июня, в Центре народной культуры Козьмодемьянска.

«Миша, не верится, что тебя нет. Остаешься в песнях вечно живым, мы тебя помним, ты был хорошим человеком, другом», — отметили комментаторы.



Пекцоркин окончил Йошкар-Олинское музыкальное училище имени Палантая. В 1994 году вошел в состав труппы театра в Козьмодемьянске.

Затем переехал в Йошкар-Олу, где устроился в Театр оперы и балета имени Сапаева. В 2012 году вернулся в Козьмодемьянск.

В родном городе Пекцоркин играл в театре. Кроме того, он перепевал на горномарийском языке хиты мировой эстрады. Наиболее популярны в его исполнении были переводы песен групп Queen и Modern Talking.